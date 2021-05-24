專注打造高性價比產品的Redmi品牌，繼年初推出5G手機「Redmi Note 9T 5G」、電量王者「Redmi 9T」後，小米台灣今（24）日宣布在台灣市場推出Redmi Note 10 Pro，為首款將1億像素及120Hz螢幕更新率帶進Redmi系列，將以往旗艦機才會配備的規格，導入萬元內的中階機款，重新定義中階旗艦！

Redmi Note 10 Pro是Redmi系列首款搭載億級像素的手機，以1億像素 AI 四鏡頭後置相機挑戰行動影像的極限，提供媲美專業相機的攝影作品。後置相機搭載1億800萬超高像素主鏡頭，結合9合1合併技術及雙原生ISO，提供更高的動態範圍及專業級的雜訊控制，同時以高達2.1μm 的大像素，使感光度提升900％，可拍攝超清晰的照片。此外，後置相機配備800萬像素超廣角鏡頭，輕鬆捕捉廣闊大景；而500萬像素長焦微距鏡頭，可以接近2倍拍攝，放大特寫，以及搭配200萬像素景深鏡頭，將畫面聚焦在主體。前置相機配備1600萬像素鏡頭，提供AI美顏、AI人像模式，並支援夜景模式，即使在暗光處隨時，也能拍出亮眼的自拍照。

Redmi Note 10 Pro更提供縮時攝影、長焦微距縮時攝影、前後雙景、魔法分身及超級防手震等功能，採用高規格的計算攝影技術，提供6種長曝光模式，將激發創作者的靈感，拍出各式風格的照片及影片，成為社群平台上的焦點。同時，更支援夜景模式2.0，在結合RAW檔多幀降噪演算法支援下，可有效抑制雜訊，帶來銳利的夜間影像，無論白天或夜晚都能拍出專業級的攝影作品。

Redmi Note 10 Pro配備6.67吋FHD+ AMOLED打孔螢幕，擁有120Hz螢幕更新率與240Hz觸控取樣率，讓用戶在玩手遊、瀏覽網頁，都能享有流暢的視覺效果。所搭配的360°環境光線感應器，敏銳地依據周圍光線自動調節亮度，在螢幕峰值亮度達1200 nit的狀況下，無論強光或暗光，都可為用戶提供清晰的亮度。在大螢幕的廣闊視覺下，Redmi Note 10 Pro也以雙揚聲器提供沉浸式的音效體驗，以寬廣的聲音範圍及超大音腔，創造出彷彿置於三度空間的立體音效。

Redmi Note 10 Pro搭載Qualcomm Snapdragon 732G處理器，採用8nm工藝製程的CPU和GPU架構，在資料計算和圖形處理能力都進一步升級，配備UFS 2.2，連續寫入速度相較前一代提高了100％，確保在玩遊戲或進行複雜的多工處理時，都能順暢且高效地運行。Redmi Note 10 Pro機身內建5020mAh大電量，一般正常使用電池壽命長達2天；支援33W快速充電，30分鐘內可充 59％，即使沒電也刻迅速為手機補足電力。

小米台灣宣布在台灣市場推出Redmi Note 10 Pro，首次將1億像素及120Hz螢幕更新率帶進Redmi系列，將旗艦機規格導入萬元內的中階機款，提供冰川藍、漸層銅、瑪瑙灰三種亮眼配色。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

Redmi Note 10 Pro提供冰川藍、漸層銅、瑪瑙灰三種亮眼配色。機身採獨特的流線外型設計，3D弧型的玻璃機身與微立體的平滑邊線帶來圓潤手感，側邊配備融入機身的弧形指紋感應器，讓用戶單手輕觸即可解鎖。

Redmi Note 10 Pro提供6GB+128GB規格，售價為$8,499元，自5月25日起上午10時起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、遠傳friDay購物、法雅客網路商店與燦坤3C（門市與燦坤3C線上購物）陸續開賣；電信通路部分，將自6月1日起，於遠傳電信獨家開賣。

凡於5月25日至31日期間，於小米商城mi.com上購買Redmi Note 10 Pro後，於產品評價頁面上留下開箱心得（超過20字以上）與兩張開箱照片，即可獲赠「5000 小米行動電源 2 銀色」（價值新台幣$265元）免費兌換券乙張；數量有限，贈完為止。

隨著Redmi Note 10 Pro新品上市，因應疫情升溫，小米之家三間直營門市（台北行天宮店、台北信義威秀店、台中店）均有專屬粉絲專頁，特別開放線上購買免運費寄送服務，凡於5月24日至28日期間，私訊小米之家三間門市粉絲專頁，購買任一款手機或「小米清潔週」特惠品項與組合，完成指定付款動作，即可享免運費直送到府。

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