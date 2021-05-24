日本女團NMB48的20歲成員橫野堇（横野すみれ），因童顏巨乳被封「48女團史上最強BODY」，日前卻遭爆料和2名傑尼斯偶像開房間，疑似腳踏兩條船，引發外界譁然，儘管她立刻強烈向日媒否認，23日卻還是宣布退團，消息一出，立刻引起熱烈討論，不少網友都猜測她下一步將下海拍AV。

橫野堇23日在社群平台發文宣布退團，「突然以這樣的形式向大家發表，對不起」，她坦言小時候就想成為偶像，2018年加入NMB48後，她終於實現了夢想，還獲得不少粉絲的喜愛，讓她打從心底感謝，「和大家在一起的時間是我的寶物，永遠不會忘記」。

橫野堇沒有在內文提到退團的原因，卻強調不是以「畢業」的形式離開，「希望還有機會再見」，網友推測橫野堇退團的事件不太光彩，因此應該不會有一貫的畢業公演，讓大批粉絲十分心碎，橫野菫退團後的發展也引起討論，不少網友認為，橫野菫已經因為開房醜聞失去玉女形象，很可能會趁機下海。

由於日本知名成人片公司Soft On Demand（SOD）日前宣布新企劃，將花費超過2億日幣（約台幣5256萬元）、片酬1億日幣（約台幣2628萬元），邀請知名女星拍攝「史無前例的大Project」，大部分網友都推測該名女星很可能會是橫野菫，但目前還沒有獲得證實。

(中時新聞網)