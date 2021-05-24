一早9點駐點彰化的陸軍十軍團36化學兵群偵消營化學兵抵達田中，全副武裝頂著烈日穿梭在田中22里的巷弄裡，展開全鎮大消毒。(吳建輝攝)

16名揹著背負式的消毒器的官兵，以徒步行走的方式深入巷弄，確保田中每個地方都有消毒。(吳建輝攝)

田中鎮長洪麗娜說，感謝所有官兵弟兄頂著烈日，身穿厚重悶熱的防護衣，還要背負沉重的消毒器具來替田中進行清消的任務，再次感謝他們的努力。(吳建輝攝)

彰化新冠肺炎確診個案已累積達84例，縣府為了防堵擴散進行全縣大清消，24日輪到田中鎮，上午9點36化學兵進駐田中，與公所清潔隊一同完成全鎮22里消毒，鎮長洪麗娜親自到場監督，陪著化學兵與清潔隊人員，不放過任何一個角度仔細消毒，希望能全力防堵疫情擴散。

一早9點駐點彰化的陸軍十軍團36化學兵群偵消營化學兵抵達田中，全副武裝頂著烈日穿梭在田中22里的巷弄裡，展開全鎮大消毒，派遣2輛重型消毒車、4台悍馬車、以及16名揹著背負式的消毒器的官兵，以徒步行走的方式深入巷弄，確保田中每個地方都有消毒。

洪麗娜表示，今天一早9點所有官兵弟兄進駐田中龍江館，從龍江館出發開始進行全鎮大消毒，預計晚6點左右能完成，感謝所有官兵弟兄頂著烈日，身穿厚重悶熱的防護衣，還要背負沉重的消毒器具來替田中進行清消的任務，再次感謝他們的努力。

洪麗娜說，今天算是田中第二次消毒，18日晚間在民間企業的協助下，已經率先完成一次全鎮大清消，加上今天國軍弟兄的幫忙，等於已經完成2次，接下來公所清潔隊也會每天針對公共場所進行例行清消的動作，希望能將防疫做到滴水不漏。

洪麗娜強調，防疫沒有人可以置身事外，政府、公所持續在做，剩下的就是民眾自主消毒、管理的部分了，民眾也能居家場所大消毒，外出口罩緊閉，非常時期沒事就不要趴趴走，相信在大家的共同努力下，我們能夠戰勝疫情，盡早恢復正常的生活。

(中時 )