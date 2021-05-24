台中市台灣大道（五權路至黎明路段）為台中重要道路，長年使用造成南北兩側機慢車道路面損壞不平，建設局將於5月底啟動「燙平」計畫。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台灣大道燙平計畫於今年3月開始推動，已完成黑板樹移除作業，目前執行第一波燙平作業中。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台灣大道是台中市的門戶，也是汽機車流龐大的交通路段，也造成兩側機慢車道路面損壞不平，市府建設局五月底將啟動對台灣大道（五權路至黎明路段）機慢車道燙平計畫，提供市民朋友優質的道路環境。

「最艱難的道路燙平」！建設局長陳大田指出，建設局盤點台灣大道路面不佳的原因，發現忠明路至黎明路段黑板樹浮根問題是造成顛簸的主因之一，在不影響市容景觀及道路安全下，移除嚴重影響路面安全的黑板樹並修復周邊緣石，讓未來道路燙平後不會因為浮根問題破壞路面，同時為增加道路使用年限，於路面損壞嚴重段辦理路基改善工程，強化路面基礎底層承載力。

台灣大道車潮眾多，管線維修不易，兩側沿線有許多建案推動，為避免燙平完工後衍生民生管線申請與管線緊急搶修造成路面開挖情況，建設局與8處建案會勘協調，如果該案民生管線需由台灣大道引進，協助申請且預先埋設。

陳大田表示，也與自來水公司及瓦斯公司配合汰換老舊管線，協調管線業者進行孔蓋下地，使路面更為平整，減少雨天打滑機率。

台灣大道燙平計畫於今年3月開始推動，已完成黑板樹移除作業，目前執行第一波燙平作業中，採夜間施工，減少對市民朋友產生的交通衝擊，此計畫並納入未受管線影響的路段

，以及即將完成自來水汰管作業路段（分別為台灣大道南側慢車道黎明路至河南路、忠明路至中興街、中興街至大仁街)。

台灣大道機慢車道施工，為不影響交通，採南北兩側分區施工，且以夜間施工為主，預計在七月底到八月初完工，讓用路人行經台灣大道機車道，感受平順的道路品質。

(中時 )