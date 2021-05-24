任姓男子租車到台東玩，從渡假村停車場駛出時，遭左側機車攔腰撞上，被警方認定未禮讓行進中車輛，吃下600元罰單。任男不服提告，台北地院行政訴訟庭認為，他有先停車查看，確認路邊反射鏡未出現任何車輛才起步，事故原因是機車車速過快閃避不及，因此判撤罰，可上訴。

任男2020年10月13日早上駕駛租賃車，從台東縣美麗灣渡假村停車場東向西駛出，至台11線左轉，1名機車騎士沿台11線慢車道南向北直行，撞上任男發生事故，警方獲報到場處理，認為任男有「起駛前，不讓行進中之車輛優先通行」違規，舉發後由台北市交通事件裁決所開出600元罰鍰，並記1點。

任男提告稱，他起步前有確實左右查看，並透過前方反射鏡確認四周無任何車輛才往前緩行，騎士是在他起步後，才突然進入他的視野範圍，隨後撞到車子的後門，他根本不可能優先禮讓該騎士通行，並無過失。

法官勘驗汽車的行車紀錄器，當天8點28分50秒，任男行駛至路口等候進入道路，53秒起步，57秒出現煞車聲及乘客「哦...」的驚叫聲，前方反射鏡出現黑點，58秒兩車發生碰撞。

法官認為，台11線略呈彎道，必須仰賴反射鏡才能看見車輛動向，碰撞地點靠近道路中線，撞擊位置為汽車左側後車門及機車車頭，車頭嚴重受損。因騎士供稱車速為60公里，而任男駛至路口時，有暫停確認左右來車，起駛時反射鏡也未出現任何車輛，本件事故是機車車速過快、閃避不及，因此判決撤罰。

(中時 )