倫敦金屬中心（LME）21日現貨及3個月期貨收盤價均跌破1萬美元，單日跌幅超過1％，不過5月前21日均價仍守穩1萬美元以上，華新、大亞等線纜業目前電力線纜、漆包線及銅材等產品銷售未受疫情影響，仍可將銅價上漲全數轉嫁至報價上，今(24)日線纜業股價呈現漲多跌少的局面。

5月初以來，LME現貨及期貨收盤價呈現大漲走勢，升破1萬美元，現貨最高曾達10,728.50美元元，3個月期貨最高曾達10,747.50美元，21日因銅庫存增加，3個月期貨及現貨均跌破1萬美元，現貨收盤價9,867.50美元，單日跌幅1.63％；3個月期貨以9,904.25美元收盤，單日跌幅1.05％，不過5月前21日現貨及期貨均價仍在1萬美元以上。

業者表示，儘管疫情警戒升高至三級，但線纜業者生產及銷售均未受影響，只要5月銷售量未下滑，營業額仍可勝過4月。

(工商 )