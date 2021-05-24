豐興(2015)開出本週內銷盤價，再調漲本周鋼筋價格，每公噸漲300元，順利連九漲，其他廢鋼和型鋼產品價格則維持平盤。

豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價維持12,200元，鋼筋每公噸牌價由22,400元調高為22,700元，型鋼每公噸牌價維持27,000元。

(工商 )