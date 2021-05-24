豐興再調漲鋼筋價格 每公噸漲300元 11:012021/05/24 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興(2015)開出本週內銷盤價，再調漲本周鋼筋價格，每公噸漲300元，順利連九漲，其他廢鋼和型鋼產品價格則維持平盤。 豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價維持12,200元，鋼筋每公噸牌價由22,400元調高為22,700元，型鋼每公噸牌價維持27,000元。 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 民眾瘋搶物資 高麗菜飆漲3倍 (工商 ) #豐興 #每公噸漲 #本週 #型鋼 #調漲鋼筋價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 《類股》中鋼6月內銷價大漲8％ 中鴻亦看連漲12月 10:522021/05/17 財經 豐興本週廢鋼、鋼筋及型鋼盤價 全面大漲 12:212021/05/17 財經 《商情》供應擔憂 期銅盤中漲0.70％ 14:162021/05/17 財經 瘋搶物資高麗菜飆漲3倍 新北果菜公司預估18日後價格稍回穩 15:372021/05/17 生活 《商情》需求不如預期 上周五期銅價格下跌 09:272021/05/17 財經 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 10:212021/05/18 社會 中國民進黨辦受陸捐款辦餐會賄選 黨主席、祕書長判刑 10:362021/05/18 社會 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 財經熱門新聞 台北101淪陷 外商法巴人壽1員工確診 - 財經 光寶內湖總部員工傳確診 即日起全面居家辦公 - 財經 - 工商 內科再爆染疫 仁寶證實1員工確診 曾與2同事在外碰面 - 要聞 美股雪崩式殺盤來了？專家保證將重挫40％至60％ - 財經 IE瀏覽器將走入歷史 微軟總算擺脫最討厭的產品 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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