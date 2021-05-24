女星何如芸雖然與美侖飯店少東王敏錡正在打離婚官司，不過何如芸近期把重心放在工作上，並積極經營臉書，何如芸在網上真性情的發言，也讓她人氣漸增，但何如芸昨（23日）則發文提到，自己不時挨罵「不要再整型」，讓她很不解，對此，何如芸也展現高EQ回應：「表示那些人應該認為我的顏值高於一般水平」，不過看到網友亂罵她的家人、孩子，也讓何如芸無奈嘆：「試問他們何罪之有？」

52歲何如芸昨在臉書感性談在社群媒體的禮貌，何如芸指出：「不時會聽見有人說我整型，或罵我不要再整型」，對此，何如芸則是不以為意，她高EQ說：「表示那些人應該認為我的顏值高於一般水平，不合常理（沒有人會花錢愈整愈醜）」。

何如芸強調，她不會把自己變成另外一張臉「我真的喜歡我自己本來的樣子，那是我爸媽給我的，我珍惜！」何如芸也提到，若是在她版面散播不適當言論、干擾粉絲心緒，還有恣意批評她的家人、孩子的人，她都會封鎖。

52歲何如芸保養有術，是演藝圈著名的美魔女代表。（圖／本報系資料照片）

何如芸感性說，公眾人物的抗壓性雖異於常人，但與家人無關「因為我們的工作讓我們的家人被批判，試問他們何罪之有？」而何如芸的發文也讓藝人好友很有感，女星李亮瑾認同說：「臉書的禮貌其實也代表著個人的修養...」，璟宣也直呼：「大推：『請珍惜言論，那表達了你內心層次和你的高度』！」名嘴狄志為則建議何如芸：「酸民就是很討人厭...別理他們，直接封鎖」。

(中時新聞網)