Players had to be separated after a CP3 loose ball foul on LeBron. pic.twitter.com/KpFxOPco6r — SportsCenter (@SportsCenter) May 23, 2021

聽到湖人總教練佛格用「危險且骯髒動作」，形容自己最後9分01秒故意用手拉住「小皇帝」詹姆斯手臂，造成詹皇重摔且肩膀受傷，保羅賽後回嗆，「我根本不知道有那麼嚴重，也不想做出任何回應，我們只是在場上打籃球且強勢競爭！」

保羅甚至告訴《Yahoo Sports》記者海恩斯，當他賽後走出球場經過包含「一眉哥」安東尼戴維斯在內幾名湖人球員身邊，他們完全沒有指責保羅那個犯規動作，一眉哥表示，「那只是場上應有的強度，那就是所謂的季後賽籃球。」

保羅也拒絕針對佛格指責做出更多回應，只強調自己賽後只想趕緊回家，「我只是很興奮可以看到有段時間沒有見面的兒子(小保羅)，今晚是他的12歲生日，所以我只想要趕緊回去享受家庭時光，然後積極準備下一場季後賽到來。」

事實上，當詹姆斯倒地同時，太陽後衛派恩跟湖人後衛卡魯索爆發衝突，兩對球員與裁判幾乎都在亂軍當中，唯獨保羅走到詹皇身邊關心他的情況，然後伸手想要把他拉起來，充分展現兩人之間的兄弟情，說保羅故意想讓詹皇受傷，或許不太可能。

(中時 )