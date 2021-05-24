鴻海集團老臣、SMT前資深副總經理廖萬城，向供應商索賄，指示下屬採購特定產品並在驗收時護航，一審認定他犯罪所得逾億元重判10年半，但台灣高等法院更一審認為他收回扣316萬元，逆轉改判刑2年，檢提上訴後，最高法院駁回定讞。

廖萬城因擔任鴻海集團SMT(表面組裝技術)技術委員會副主委，握有採購鴻海集團所屬事業體零件、原物料和各式儀器的職權，他未遵守相關採購決策及規範，為鴻海公司爭取利益，反圖謀一己私利，收受鴻海供應商回扣。

台北地方法院認定廖男觸犯4個背信罪、犯罪所得1億6682萬5369元，重判10年6月，但高院改認定他只構成1罪、犯罪所得239萬元，逆轉改判刑1年4月，經撤銷後，高院更一審認定他收回扣316萬元，改判刑2年，檢上訴，遭最高法院駁回確定。

鴻海公司向廖萬城提告求償部分，今年初高院判決廖應將不正當利益返回，判他須賠償美金77萬3744元(約新台幣2180萬多元)。

(中時 )