白俄羅斯當局今天以班機上有炸彈為由，強制一架原定飛往立陶宛首都維爾紐斯的廉航班機轉降白俄首都明斯克，並在班機降落後逮捕機上一名26歲白俄反對派記者。

被捕的白俄反對派記者名為普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。白俄此舉在國際間引發軒然大波，西方國家紛紛嚴厲譴責，也恐引發國際局勢、飛航安全乃至民航路線等後續效應。

路透社指出，普羅塔塞維奇去年在波蘭Nexta Live 頻道擔任主編，Nexta Live是一個利用通訊軟體App Telegram發文的頻道，有100多萬訂戶，其立場公開敵視白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），也是2020年反對派針對魯卡申柯發動示威時一大文宣管道。

Nexta也協助整合不滿選舉舞弊而發動的各路示威；白俄去年總統大選後反對派宣稱大選舞弊，反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）才是勝選者，但魯卡申柯否認弊端，宣布成功連任。

白俄在選後示威潮期間阻止外國媒體前來報導，Nexta Live當時拍攝警察強力鎮壓的畫面獲國際媒體廣泛使用。

普羅塔塞維奇去年11月在推特曝光白俄官方所公布的恐怖份子名單副本，他就榜上有名。名單內容顯示，普羅塔塞維奇被控任職Nexta Live期間組織大型暴動、擾亂社會秩序、煽動社會仇恨；普羅塔塞維奇認為，這些足以讓他坐牢多年的指控，全屬無稽的政治迫害。

據聲援白俄媒體圈的Media Solidarity指出，普羅塔塞維奇2019年因當局壓力逃往波蘭，他也曾推文透露在雙親同遭監視後，已安排父母前往波蘭。後來普羅塔塞維奇移居立陶宛首都維爾努斯（Vilnius），季哈諾夫斯卡婭也居住當地。

「紐約時報」指出，班機轉降並停在明斯克約7小時後，這班瑞恩航空（Ryanair）的波音737-800客機才又飛抵目的地維爾努斯，班機上並未發現爆裂物。

機上一名女乘客在抵達維爾努斯後告訴法新社，當班機被迫要轉降明斯克時，普羅塔塞維奇告訴同機旅客他恐被判死刑；另一乘客形容普羅塔塞維奇雖沒尖叫，但看得出很害怕，「彷彿若飛機的窗戶可以打開，他應該很快會跳窗」。

普羅塔塞維奇是Nexta頻道的共同創辦人與前主編，Nexta所使用的Telegram被視為少數不會受審查的傳播渠道之一。普羅塔塞維奇幾年前就因擔心下獄流亡至立陶宛，他被控的罪名恐得坐至少12年牢。

這次被捕前，普羅塔塞維奇是與白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭參加完一場經濟會議，要從希臘返回立陶宛。據普羅塔塞維奇上傳Nexta的影像，他在雅典機場時就有發現一名禿頭男子在跟蹤並拍他。

(中央社)