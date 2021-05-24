壹傳媒創辦人黎智英等10人上週一(17日)承認組織未經批准集結罪，涉及前年10.1非法遊行，案件將於本週五(28日)判刑。香港東網報導，法官胡雅文今日(24日)上午在灣仔區域法院聽取辯方律師為被告求情，黎智英9時許由囚車押抵法院出庭。

10名被告包括黎智英、李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓、楊森、何秀蘭、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌，他們今早由囚車押送到區院出庭應訊。

其中，黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭等4人，稍早前因涉及前年8.18及8.31非法遊行案件，已被判即時監禁，黎智英和李卓人各被判監14個月；梁國雄和何秀蘭則分別被判監18個月和8個月，他們目前正在監獄服刑。

何俊仁、楊森、單仲偕、蔡耀昌、陳皓桓及吳文遠等6人在本案認罪後，也於上週二被法庭撤銷保釋，全部還押等候判決結果。

10名被告均承認1項組織未經批准集結罪。李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓等4名被告另承認1項煽惑他人參與未經批准集結罪。吳文遠及蔡耀昌則另承認1項參與未經批准集結罪。

案情顯示，民陣案發前申請於前年10月1日舉行集會遊行，但遭警方反對，遊行上訴委員會其後也駁回民陣的上訴。惟李卓人、何俊仁、梁國雄、陳皓桓等4名被告於前年9月30日開記者會，表示民陣會繼續舉行該活動，又呼籲公眾參與。

2019年10月1日中午12時許，10名被告先後現身銅鑼灣維園一帶，期間黎智英在現場接受《蘋果日報》記者訪問，聲稱自己只是在購物。10名被告隨後一起接受傳媒採訪，說明遊行的目的。

到當天下午1時許，10人帶頭開始遊行，部分人更高舉布條標語。控方指出，全部被告均為表達對中央及港府的不滿，於是組織該次集結。

(中時 )