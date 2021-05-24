北科大工業工程與管理系和美國加州洛杉磯州大（CSULA）學生攜手組隊，日前在美國2021年全國無障礙工程設計競賽（The SourceAmerica Design Challenge），榮獲全美大專院校組的第一名及第二名。

SourceAmerica為美國非營利組織，專為身障人士創造就業機會和促進社會包容。其舉辦的全國無障礙設計競賽，盼鼓勵數理工程背景（STEM）的大專生與高中生活用所學，為身障者設計出能在工作環境中使用的技術輔助工具。

北科大校長王錫福指出，工管系學生在教授邱垂昱及副教授蔡佩芳帶領下，與洛杉磯州大教授劉正信及其學生跨國組隊奪得佳績，為學校長期推動國際合作交流的實質展現。

第一名團隊以「Zeno Effect」為專題名稱，使用網頁開發的生產履歷資料收集系統，搭配臉部及物件辨識技術，不僅能輔助身障員工的組裝過程，更能即時讓管理者發現他們需要幫助的地方，減少事後檢核人力，順利完成生產目標。

「Zeno Effect」隊員之一、北科大工管系三年級學生莫惠鈞表示，他們設定的使用者包括第一線作業員及生產線的管理者，都是身障人士，但仍保有部份活動能力，例如保有一隻手、一隻眼睛。很困難的一步是要站在使用者的角度，理解使用者的需求，同時要具備同理心，試著感同身受、身歷其境。

第二名團隊以「Midas Touch」為題，設計出實體工作站，可辨別揀貨的形狀與數量，無論是手指靈活度不足、視力受損、或有肢體差異的各種員工，都能順利進行揀貨與包裝。工作站設計亦符合人體工學，不需彎腰，更有防呆設計，有助提高組裝的準確率。

「Midas Touch」隊員之一、北科大工管系三年級學生洪閔謙，高工就讀機械科，對於工作站的設計不陌生，「我們還設計了用一隻手也可以順利操作的標籤機，完成包裝的標示。」歷經5個月的跨國視訊討論，克服英語溝通及時差，無數次的調整直到半夜參加決賽的最後一刻，覺得非常過癮，而且很有意義。

(中時 )