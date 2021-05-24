遠東新世紀公司（1402）於今日發行社會責任債券並上櫃掛牌，該檔債券為國內企業推出之首檔社會責任債券。本檔債券發行條件為5年期，票面利率0.52％，發行金額為新台幣12億元，凱基證券擔任本檔債券之主辦承銷商。成為台灣資本市場目前唯一首先完成綠債、可持續發展債及社會責任債發行企業。

遠東新世紀公司已於去年底率先依聯合國17個永續發展目標（SDGs）建立永續債券框架（Framework）發行國內第一檔企業可持續發展債券，且此框架設計將可作為未來綠色、可持續及社會責任債之發行依據。櫃買中心於今年4月發佈永續發展債券作業要點，新納入社會責任債券的發行法源，遠東新世紀公司再次響應並成功發行企業第一檔社會責任債券。

遠東新世紀公司本次所募集資金之社會效益投資計畫，涵蓋保障弱勢族群、提供COVID-19抗疫物資以及在地採購、支持中小企業於疫情期間維持員工就業等具社會效益之項目。

(旺報 )