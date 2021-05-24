基隆市政府今早舉行記者會，市長林右昌表示，目前有3確診個案感染源不明，包括成功市場攤商（案3519）、果菜市場夫妻（案3289、案3290）、小姑娘小吃店員工（案3835），今天早上市府團隊舉行應變會議，緊急成立3個專案小組，擴大追查接觸者。

中央流行疫情指揮中心昨公布基隆有5例確診，其中案3835為仁愛區孝四路3號小姑娘小吃店員工，5月8日至5月12日下午3點至晚上11點在店內工作，5月15日至19日在七堵南興市場採買。

林右昌說，今天早上8點半舉行防疫應變會議，針對3起感染源不明案件成立專案，第一為案3835相較其他案件複雜，因小姑娘小吃店出入的人口多且雜，類似萬華群聚案件，許多店內的工作人員會在鄰近的小吃店移動，而目前個案感染源不明，衛生局持續疫調中。

第二為案3519，是名年約70歲老翁，平時在成功市場擺攤，林右昌指出，將會針對所有攤商進行快篩，目前已掌握99人，匡列其中18名接觸者，今天進行採檢，其餘則會盡快安排篩檢，並持續針對攤位周邊密切場域及社會關係密切者，進行第一圈匡列；最後一起為案3289、案3290，為果菜市場夫妻，將徹查核心區、外圍區。

林右昌指出，將由衛生局、產發處，以及警察局一同協助，持續擴大匡列接觸者，也呼籲這段期間，民眾若有到這3處進行消費等行為，務必主動向衛生單位聯絡，將有相關人員安排進行篩檢。

(中時 )