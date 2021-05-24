台灣疫情持續嚴峻，宏碁(2353)集團創辦人施振榮出面呼籲，防疫要靠科技，他並呼籲全民要有防疫的危機意識「自我封城」，全民佈下天羅地網讓新冠病毒在台碰壁，相信可以再次向世界證明台灣的防疫實力。他也力推宏碁開發的台版視訊系統sMeet實現「在家上班」（WFH）以落實防疫。sMeet視訊系統具備「董事會功能」，可以將董事會議所有與會人員的影音及資料錄影錄下，在疫情期間對企業以視訊召開董事會十分具有效益，讓企業可以繼續正常運作，保持經濟動能，又具資安的保密性，有助企業度過疫情帶來的衝擊。

施振榮表示，去年新冠疫情爆發後，在中央流行疫情指揮中心每天宣導下，建立起全民防疫的危機意識，加上台灣人民素養高，配合戴口罩、勤洗手、保持社交距離，加上有效的邊境管理措施，成功在台灣佈下天羅地網，讓新冠病毒一到台灣就碰壁。

不過近日隨著變種病素在台爆發，全台疫情警戒升到第三級，施振榮表示，主要是因為過去防堵病毒成功，讓大家的防疫意識鬆懈下來，因疏忽造成破口，相信只要全民再次提升防疫意識，一起圍堵，很快就可以有效防堵疫情擴散。

施振榮說，用科技防疫才能有助防疫工作的推動，為此，施振榮也力推由宏碁自行開發的台版本土視訊系統sMeet，藉由視訊系統，大家就可以「在家上班」（WFH），減少不必要的接觸。目前除了企業用戶外，也開放給教師及講師試用。

施振榮表示，在新冠疫情爆發後，去年初他就改以視訊方式進行新春團拜，原本是用國際大廠推出的視訊系統，在政府認為有資安疑慮後，因而請宏碁團隊自行開發出本土的sMeet視訊系統，去年9月至今幾乎都視訊在家開會，同時也邀請許多友人試用，不斷優化系統。

宏碁sMeet視訊服務除了針對視訊及音訊傳輸進行加解密，並利用宏碁提供的公共雲服務進行視訊外，若考量資安及內部機密需求，也可選擇進一步將視訊服務以自建雲（BYOC）的架構建置在企業內部。

(時報資訊)