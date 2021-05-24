國際廢鋼漲勢稍停，在高檔整理，因原料成本居高不下且市場需求續強，豐興(2015)今日開出本周盤價，原料面的廢鋼為平盤，鋼筋續漲300元，鋼筋為連續第九周漲價，累計漲3900元。

回顧上周，國際鋼鐵原料價格攻高，豐興隨勢開高盤且漲幅擴大；其中，原料面的廢鋼漲600元，鋼筋調漲900元，型鋼產品大漲1600元；本周隨著國際原料價格進行整理，僅鋼筋續漲300元。本周廢鋼價格持平於每公噸1萬2200元；鋼筋調漲300元後，為每公噸2萬2700元。型鋼產品維持平盤為每公噸2萬7000元。

豐興主力產品之一的鋼筋本周續漲300元，為自3月29日以來，連續第九周漲價，累計漲3900元。

國際原料漲勢暫中止但仍居於歷史高點，日本2H廢鋼報價跌17美元至每公噸507美元，美國貨櫃廢鋼報價持平為475美元，澳洲鐵礦砂由每公噸209.35美元續跌至200.1美元，也仍在歷史高檔。

豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。

(時報資訊)