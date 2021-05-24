【旅奇傳媒/編輯部整理】在家防疫做甚麼呢?韓國觀光公社台北支社用「Cooking at Home」自己在家動手做的概念，讓在疫情當下，不能外出的台灣民眾能享受到美味的韓食料理。提供各式「韓食料理體驗組合包」合計六百份，多達十二道不同的韓國料理調味材料包及製作方法隨機送出乙道，讓民眾宅家做韓食，也能為台灣齊心抗疫！

由韓食振興院推出的「韓食料理體驗組合包」依照了料理的難度分為初、中、高三種級別，且內含了台灣民眾熱愛的辣炒年糕、大醬湯、煎餅、陶鍋烤牛肉等韓式料理，依照製作方法手冊或是影片即可簡單在家動手做！ 即日起至5月25日(二) 23:59只要完成相關指定任務，皆有機會可以獲得「韓食料理體驗組合包」不挑款料理包乙盒，中獎者收到贈品後上傳認證照並填寫滿意度調查表，還可抽樂扣樂扣輕透保鮮盒四件組+保溫袋。

▲韓式料理體驗組合包「陶鍋烤牛肉」。 圖：韓國觀光公社╱提供 韓國觀光公社

韓國觀光公社台北支社支社長李長儀表示：「韓食在訪韓旅遊中是不可缺少的元素，希望這次藉由此活動也能給予在家防疫的台灣朋友一點鼓勵、並期盼韓國和台灣的疫情能盡快趨緩，早日恢復二地的旅遊交流！」

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(中時新聞網)