台灣新冠肺炎疫情持續延燒，全國進入三級警戒，政府也呼籲民眾盡量待在家、減少出門，不少賣場、超市因此掀起一陣搶糧潮，貨架上的商品全被一掃而空，導致民眾常常撲空、怨聲四起，然而有全聯的員工就出面揭露真相，曬出「紙箱山」的照片，無奈嘆：「每天補貨到凌晨2點」。

全聯店員近日發文曬出補貨紙箱山。(圖/截取自《我愛全聯-好物老實說》)

一名全聯店員近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，提到最近因為疫情的關係，搶貨搶得很嚴重，貨架上經常都被一掃而空，讓很多民眾買不到想要的東西，但其實並不是店員沒補貨，而是「補了又賣完了」，他也直言：「每天下班就是幫大家補貨，最近都是補到凌晨2點，我們也不希望客人來了沒東西買」，希望大家可以多多體貼店員。

另外關於實聯制，該店員也指出有不少人在問，為何有福利卡卻無法進店，他表示還是必須填寫資料或掃條碼，呼籲大家在填寫實聯制資料的時候不要造假，並且在這段防疫期間，能夠多多配合店家的規矩，結帳時記得保持安全距離，如果遇到店員忘記微笑的話，也請大家多多包涵。

貼文曝光後吸引超過1.3萬人按讚，許多網友都十分感謝店員們辛勞地工作，紛紛留言：「這段時間服務業的員工是真的辛苦了，你們也要照顧好自己哦！加油！」、「辛苦你們了，有你們真好」、「辛苦了…也感謝你們的付出」、「台灣不缺吃的，不要搶，工作人員來不及補」。

另外也有其他全聯店員和家屬出面吐苦水：「今天還補了五六台泡麵籠車，顧門口還有人想直接消毒闖進，拜託大家記得實聯制，不會用可以問我們，不要對員工發脾氣說這麼難用用這幹嘛」、「兒子在全聯，大家看到空的貨架不是員工不補，是沒手補，天天補貨補到手軟還要面對不理智客人惡言惡語，我只想說賣場員工也是別人的子女，也是有父母心疼的，大家搶物資的同時，請保持冷靜」。

(中時新聞網)