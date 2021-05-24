英國「太陽報」今天報導，首相強生（Boris Johnson）和未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）已將喜帖寄送親朋好友，預定2022年7月30日舉行婚禮。

根據「太陽報」（The Sun）報導，婚禮地點細節仍保密到家。

強生去年2月宣布已與女友席孟茲訂婚，但受疫情影響，延後結婚相關計畫。

現年56歲的強生在2019年擔任首相後，就與現年33 歲的席孟茲住在唐寧街（Downing Street）首相官邸。兩人的兒子去年4月出生，取名威爾弗雷德．勞瑞．尼可拉斯．強生（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）。

強生的第1任妻子是莫斯亭-歐文（Allegra Mostyn-Owen），第2任是惠勒（Marina Wheeler），強生和惠勒育有4名子女，倆人2018年9月宣布已分居並將離婚，結束25年婚姻。

(中央社)