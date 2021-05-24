金融業疫情不斷，台北市的地標「台北101大樓」也失守；根據消息指出，位於台北101辦公大樓的外商金融機構法巴人壽，有1員工確診，由於派員緊急消毒，引起台北101高度警戒，消毒樓層從78至80層3層樓。

法國巴黎保險公司證實，有同仁新冠肺炎採檢結果為陽性，該名同仁自5月20日起身體出現不適後開始休病假，並送至醫院接受妥善治療，公司也將提供必要的協助。

台北101表示，昨23日下午接獲大樓租戶法國巴黎保險公司通知，其一名於79樓上班同仁採檢新冠肺炎結果為陽性，並針對相關樓層作消毒與人員匡列隔離。

台北101大樓也即刻安排大樓內所有電梯轉換樓層公共區域與電梯內的消毒，並更換空調濾網，以及加強全樓層換氣強度。大樓營運維持正常，不受影響。

由於台北101超前佈署，包括上週起管制人流、暫停開放訪客上樓、全面進行實聯制，也與多數租戶一樣，實施分流居家上班，因此上週進入辦公大樓人流已減少至平常的15%以下。

金融圈持續受到新冠肺炎侵襲，稍早台銀北投分行有1名員工確診，加上昨傳出第一銀行1員工確診，玉山銀及中信銀旗下各有1名確診。

受到影響的業者，包括國泰金、富邦金、合庫金、安泰銀、永豐銀、開發金旗下中國人壽、群益金鼎證券、台銀、第一銀行、永豐金、法巴、華南金、新光金、玉山金等15家企業。

(中時新聞網)