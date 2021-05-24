全國防疫戒升至第三級，中央除了規定外出一律配戴口罩、用餐都要外帶之外，也規定群聚限制，即室內5人、室外10人，雖然各地都有對違反群聚規定開罰，但還是有人未遵守。彰化北斗警方22、23日，在轄區內發現10多男女在宮廟內群聚聊天，因超出室內群聚5人一倍之多，隨即對他們開單勸導。

彰化縣確診人數連日攀升，昨（23日）新增加5例本土個案、校正回歸6例，累積確診人數84人，彰化縣長王惠美召開防疫記者會公布確診者足跡，包括員林華成市場、員林市三義里公園、溪湖第一公有零售市場、省錢超市員林店、員林西門郵局，引發當地居民恐慌。

儘管中央不斷呼籲民眾要遵守室內外群聚規定，但北斗分局卻於5月22、23日，分別在溪州鄉及轄內著名宮廟，發現有民眾在廟內向媽祖娘娘祈福，其中一所宮廟內多達有10多名男女聚集聊天。防疫期間北斗分局除手持防疫宣導標語外，也宣導防疫觀念與疫情期間治安重點，給民眾最有感、最直接的防疫觀念，亦藉機落實疫情期間的犯罪預防宣導工作。

此外，北斗分局還在轄區內看到一名阿公，大熱天騎車沒戴口罩，隨即開單勸導，同時向民眾宣導落實外出全程戴口罩，除了阻絕病毒散播外，更避免因群聚未戴口罩成為防疫的破口，減少不必要出門，經勸導不聽者，將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元罰鍰。

(中時新聞網)