花蓮上騰工商校內的鳳凰花今年盛開，由於學校暫不開放校外人士入內，校方則將照片放在社群網站上，和民眾一同分享。（上騰工商提供／羅亦晽花蓮傳真）

每年5月底6月初正是鳳凰花盛開的時節，不過全台隨疫情蔓延，進入三級警戒後，民眾近期也大幅減少外出，進而錯過許多季節限定的美景。由於花蓮上騰工商今年的鳳凰花開得格外燦爛，礙於防疫規定，學校暫不開放校外人士入內，校方則將照片放在社群網站上，和民眾分享盛開的喜悅。

鳳凰木為豆科鳳凰木屬植物，原產地為馬達加斯加，世界各地熱帶及亞熱帶地區都有栽種，由於鳳凰木的樹冠高大，枝繁葉茂，能遮蔽太陽，且花大似火，花紅葉綠，富麗堂皇，被譽為色彩最火紅的樹木，亦可裝飾街景，因此台灣在日據時代由日本孟買領事館於1897年採購種子引進，並種植在台南，也因此為台南市的市樹，國立成功大學也以鳳凰花為其校花。

上騰工商校長溫智雄表示，今年校內的鳳凰花開得特別茂盛、朵朵鮮紅，許多運動或路過的民眾驚呼連連，甚至想入校賞花，拍照打卡，可惜疫情影響，校內不開放校外人士進出，只能和鄉親說聲抱歉，不過董事長吳旺枝第一時間已責成學校拍攝照片，並放在學校的臉書粉絲頁上，和民眾一起分享盛開的喜悅。

「鳳凰花的盛開程度，在許多國高中的老師眼裡，代表學校氣勢興旺與否以及畢業生的成績是否亮眼」，上騰實習主任游恩郎笑說，今年校內鳳凰花開得燦爛無比，學生成績剛好格外亮眼，「雖然自己迷信，不過這些應該不是巧合」。

「沒有最好的學校，只有最適合自己的學校」，溫智雄期勉學生能延續盛開鳳凰花的蓬勃生氣，找到屬於自己的那片天空。

(中時 )