金門縣「快篩令」被中央疫情指揮中心撤銷，指揮中心副指揮官陳宗彥說全國防疫要「標準一致」。對此，國民黨立委陳玉珍希望指揮中心能注意到，金門等離島的醫療量能是相當不足的，「承受不了任何一例確診」，盼中央因地制宜，地方政府提出完備計畫後，中央儘速審核通過。

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陳宗彥今指出，金門縣府代表有再次提出建議，不只金門，另外兩個離島縣府都有建議，指揮中心綜合意見來研議，就全國防疫標準做法一致，且依《傳染病防治法》來執行，指揮中心也會就離島的醫療量能、防疫標準，來綜合處理。

陳玉珍指出，目前離島都維持零確診狀態，新冠疫情還沒肆虐到金門等離島去，但是密閉式飛行器是離島唯一的交通方式，金門縣府才會在保護金門地區人民健康前提下，要求採陰證明或是設快篩。

陳玉珍表示，以前金門一天有1萬多旅客，現在疫情期間，一天大約2、300人，人數其實相當少，權衡之下，造成少數人員進出不便，卻能讓金門全島十幾萬人民免受新冠肺炎威脅，這是金門在防止疫情擴大的方式。

陳玉珍呼籲中央疫情指揮中心重視無論金門、馬祖、澎湖，離島的醫療量能完全不足，「承受不了任何一例確診」，應因地制宜，大家都願意幫助中央防止疫情擴大，希望地方政府將來提出完備計畫後，中央可以儘快審核通過。

(中時 )