楊姓遊覽車駕駛因酒駕被吊銷駕照，生活陷入困頓，提告向法官訴苦，稱他生意失敗，要代還父債，還得聘人照顧病母，請求撤罰，但台北地院行政訴訟庭認為，吊銷駕照只是不能做駕駛相關工作，並非喪失其他工作機會，故判楊男敗訴，可上訴。

楊男2020年11月21日清晨4時許開遊覽車行經北市中山區松江路與民族東路口，遇警攔查，被測出酒精濃度0.23毫克、舉發酒駕，台北市交通事件裁決所因此吊銷楊男駕照，4年內不得考照，並應參加道安講習。

楊男不服提告，稱他的經濟狀況不佳，要償還父親生前留下的債務，房子設定抵押給債主，需在3年內還清，且母親因病行動不佳，得請人照顧，他和朋友合夥的生意失敗，負債約400萬元，遊覽車也有1年半貸款要付，吊銷駕照讓他不知如何面對未來人生。

法官認為，《道路交通安全規則》明定駕駛酒精濃度達每公升0.15毫克以上者「應」吊銷駕照，交裁所處分並無違誤，該處分僅限制楊男不能以駕駛車輛方式謀生，並非喪失其他工作機會，影響生計不得作為減免責任的依據，遂判楊男敗訴。

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(中時 )