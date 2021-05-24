圖為新冠肺炎確診發病趨勢。（翻攝自莊人祥臉書）

國內疫情持續，前天及昨天（23日）各新增321例及287例本土個案，雙北快篩站陽性率也微幅上升，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜皆表示，5月28日要解除三級警戒不太可能，侯友宜更直言要有長期抗戰的準備，但現又傳出疫情出現曙光，指揮中心發言人莊人祥在臉書PO出一張本土確診個案發病日統計圖，從15日發病高峰後就開始往下降，精神科名醫沈政男看了更直言，「看吧，疫情早就控制下來，快要結束了。」

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥22日在臉書貼出一張「本土確診發病趨勢圖」，指出以發病日而言，目前疫情最高峰在5月15日，近400例，沈政男昨晚(23日)在臉書引用此圖，大呼「看吧，疫情快要結束了，莊人祥已經把每日發病人數統計出來了，」並表示從他們每天老神在在開記者會就知道，疫情早就控制下來了。

指揮中心發言人莊人祥指出，發病日高峰在5月15日。（翻攝自 莊人祥臉書）

沈政男分析，從統計圖上可以發現，發病高峰在5月15日，然後一直下降，昨天只剩50例不到。這跟他的預測一樣，雖然他沒有任何第一手疫情資料，但用流行病學知識與記者會公佈的有限資料，也能推算出來。並透露接下來的目標，就是達成「社區清零」。

沈政男表示，今天已經沒什麼人在擔心疫情大爆炸了！其實台灣完全沒有疫情大爆炸的條件，萬華群聚之所以放了四、五個傳染周期才曝光，就是因為大家太過自信了，以為台灣社區是銅牆鐵壁，病毒攻不破。現在疫情曝光後，大家又太緊張，隨便風吹草動，就可以把大家撂倒。提醒不管警戒升降級，口罩強制令不能鬆，不能戴口罩的地方就不能開放，這樣疫情就會越縮越小。

昨天前衛生署長涂醒哲也引用莊人祥的圖在臉書表示，相信5月底前，可以達到每日本土病例個位數，「疫情已見曙光，全民繼續加油！」

(中時新聞網)