中央流行疫情指揮中心日前宣布，全國進入第三級防疫警戒至5月28日，基隆市長林右昌今早表示，目前有許多確診者不知去向、感染源不明等狀況，向中央喊話，建議全國三級警戒延長2周。

林右昌指出，主要有「三個不明，兩大穩定」的考量，他說，現階段有許多確診者去向不明、感染源不明，加上首都圈外擴散狀況不明，另外，是校園、疫情需要穩定，現在有許多學生確診，若貿然、倉促復課，老師和家長都沒有辦法安心，校園恐怕會成爲新的壓力破口，地方政府也疲於奔命。

林右昌進一步說明，6月12日是端午連假，此時若民眾鬆懈，盡管這2周嚴格防疫，仍會前功盡棄，他強調，本土疫情爆發以來，台灣民眾都很自律，中央、地方政府大家也都很努力，但是目前真的沒有鬆懈的本錢。

林右昌說，他強烈建議中央，全國三級警戒再延長2周，但無論中央最後的決定如何，都會予以尊重，但希望盡早確定宣佈，別讓大家措手不及。

(中時 )