五股區公所課員染疫！該課員10日下午曾與獅子會五股某里長會勘，由於該里長13日後才承認染疫，該課員14日才立即向公所回報「他10日曾與該里長接觸」，公所即刻要求該課員自主隔離，課員隔離至20日發現「嗅、味覺喪失」，採檢後為陽性，公所20日進行全面清消。

知情人士指出，獅子會五股某里長6日曾與獅子會成員聚餐，9日舉辦母親節活動，吸引五股百名婆媽參加，該里長中間一度否認染疫直到13日才承認染疫。

知情人士說，該課員14日透過新聞報導才知悉里長染疫，該課員立刻推算10日時曾與里長會勘地方事務，當時與里長有所接觸，因此該課員主動向區公所回報後立即自主隔離，20日在家時發病「嗅味覺喪失」採檢後染疫，目前已到外縣市檢疫所隔離，其家人採檢都為陰性。

公所淪陷！與獅子會里長會勘 五股公所課員「嗅、味覺喪失」染疫確診（翻攝自五股區公所臉書／戴上容新北傳真）

五股區長洪崇璉表示，公所疫情爆發後，嚴格執行「戴口罩」政策，而該課員從14日後就沒有到公所上班，20日該課員確診後，公所裡裡外外已進行大消毒，與其接觸之公所成員目前採檢都呈陰性。

(中時 )