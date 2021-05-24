因應香港「二次回歸」，大陸國務院港澳事務辦公室將擴大編制，強化力量。《星島日報》報導，港澳辦擬籌建兩個司，一個涉及維護國家安全，一個涉及宣傳文化，前者將由清華大學法學院教授、原香港中聯辦法律部部長王振民擔任司長。此舉展示中央對港維護國安、加強輿論工作的決心，同時也強化港澳辦作為港澳工作中樞機構統籌協調的功能。

報導稱，港澳辦擴編籌建兩個司，暫時不清楚具體名稱。目前，港澳辦下設7個正司局級的內設機構，分別是秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司和機關黨委（人事司）。2個司籌建完成之後，將達9個司。但王振民並未回覆媒體的求證電話。

去年2月，鑒於香港局勢震盪，中央港澳工作協調小組升格為中央港澳工作領導小組，全國政協副主席夏寶龍擔任常務副組長，並且兼任港澳辦主任，首次加入港澳中聯辦主任兼任港澳辦副主任。消息說，港澳辦作為港澳領導小組的辦公室職能升格，更加實體化，擴大編制、增添人手勢在必行。

繼去年6月頒布實施《香港國安法》，香港局面由亂及治，大陸中央又「完善香港選舉制度」，全面落實「愛國者治港」。消息透露，港澳辦擴編正式提上議程，擬籌建2個司，一個涉及維護國家安全，一個涉及宣傳文化，「還不知道具體名稱，其中一個可能叫『新聞司』。」

消息稱，經歷修例風暴，香港進入「後國安法時代」，港澳辦有必要成立新的內設機構統籌這一工作，內定由清華大學港澳研究中心主任、全國港澳研究會副會長王振民執掌。王振民是基本法專家，曾任全國人大香港基本法委員會委員、中聯辦法律部部長，去年春天就傳出他借調港澳領導小組，參與制定《香港國安法》。

王振民曾經批評香港部分人經常抨擊中國共產黨，其頭腦是「花崗岩」。修例風暴爆發，他形容「地動山搖」，認為要從大亂到大治，國家「要對香港的一切概括承擔兜底責任」，香港的國家安全問題必須提上日程。

4月15日，王振民在香港舉辦的全民國家安全教育日演講表示，歷來的民主都有一個先決條件，就是必須維護它所依託的國家的安全，不能損害甚至犧牲它所依託國家的安全為代價而實行選舉。從香港的情況來看，如果「一國」被破壞，「一國」之內的選舉還如何舉行？

修例風暴期間，港澳辦罕見召開記者會，並由時任港澳辦港澳研究所所長楊光和綜合司副司長徐露穎擔任發言人，展開輿論戰。此後，港澳辦發言人也頻頻就涉港事務發表評論。據悉，目前港澳辦由聯絡司管理港澳在內地新聞機構和記者事務，承辦新聞發布工作，這一部分業務將劃歸「新聞司」，加大宣傳工作，以及對港澳的輿情掌握。

(中時 )