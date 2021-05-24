光學鏡頭廠—玉晶光(3406)在美系客戶新機認證順利，且VR/MR布局逐漸發酵，獲日系外資肯定，日系外資認為，玉晶光目前股價風險報酬率愈來愈有吸引力，並看好玉晶光在蘋果鏡頭滲透率提升及VR/MR領先地位，將玉晶光評等調升至「買進」，但下調目標價至528元。

受到非美系主要客戶零組件缺料，以及美系客戶產品新舊交替影響，玉晶光第1季財報及前4月營收均較去年同期衰退，不過玉晶光積極提升光學設計及製造能力，在美系客戶手機鏡頭的出貨量逐年成長，去年玉晶光未能拿下Tele鏡頭，今年在美系客戶新機上市前所有鏡頭認證順利，有望順利拿下所有鏡頭認證。

據了解，今年美系客戶新機共有9顆鏡頭，包括後置鏡頭的Tele(望遠)主鏡頭、廣角、超廣角、2顆ToF功能鏡頭、閃光燈，以及前置3顆鏡頭，由於認證順利，玉晶光有機會於第一時間就可以享受到美系客戶新機上市業績貢獻。

在VR部分，目前玉晶光新產品進行順利，客戶涵蓋美系及日系廠商，受惠於新冠肺炎疫情及內容多元化推動，VR鏡頭需求愈來愈大，玉晶光整體接單狀況很好，預計聖誕節會成長很多。

玉晶光表示，下半年為傳統旺季，營運狀況預期將較上半年大幅提升，公司將力拚今年營運比去年好。

日系外資最新報告指出，雖然因第1季獲利疲軟及VR增長可能抵銷手機鏡頭ASP(平均售價)，我們將玉晶光今年的獲利預估下調15%，但看好玉晶光爭取蘋果鏡頭更多份額的長期增長戰略，以及在VR/MR的主導地位未變，加上目前股價風險報酬率愈來愈有吸引力，將玉晶光評等調升至「買進」，但下調目標價至528元，玉晶光今天盤中股價強勢走高。

(時報資訊)