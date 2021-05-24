運價指數持續創高，外資再度大買航運股，帶動航運今天漲聲響起，航運股今天成交比重超過4成，漲幅達到6％，反觀電子股成交比重不到3成，台股再由航運支撐多頭表現。

由於塞港、缺櫃及缺船的問題未完全解決，上周SCFI貨櫃運價指數來到3432.5點，上漲89.16點，漲幅2.66％，再創歷史新高。而全球第五大貨櫃航商赫伯羅德航運從東亞至美加線將由6月1日起每20呎貨櫃調漲960美元，每40呎貨櫃調漲1200美元，帶動全球運價漲勢不停，不僅遠洋線的遠東到歐美地區運價上漲，連近洋線的亞洲之間運價也全面上漲，今天不管是貨櫃輪或散裝輪，全面勁揚。

外資上周開始回頭買進航運股，長榮(2603)上周五外資買超32365張，陽明(2609)買超9583張，萬海(2615)買超3339張。由於受惠整體供需結構好轉，運價與運量將有望向上，各大航商亦將受惠於長線換約、新櫃位/新船加入，下半年獲利有望延續上半年。

(時報資訊)