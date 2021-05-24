南亞(1303)第二季看好電子材料、化工產品及聚酯產品營收皆較第一季成長，今年也看好電子材料持續成長，加上轉投資貢獻，營運動能不淡。

南亞第一季在5G建設、遠端商機、電動車及ADAS等需求下，使電子材料產品營收貢獻顯著，化工、聚酯也受惠終端需求恢復，單季營收897.11億元、季增加13.0%、年增加36.8%，由於電子材料及化工產品獲利大幅好轉，加上業外轉投資的台塑化(6505)、南亞科(2408)貢獻提升，單季獲利達2.23元。

南亞第一季電子材料佔營業利益43.6%、化工產品40.2%、聚酯產品9.1%、塑膠加工6.4%、其他0.7%；營益率方面，化工產品OPM 26.8%、電子材料18.0%、聚酯產品11.2%、塑膠加工9.0%，以電子材料、化工產品貢獻顯著，聚酯產品也有做產品組合調整來提升獲利率，塑膠加工則維持穩定。

展望第二季，南亞看好電子材料、化工產品及聚酯產品營收皆較第一季成長，塑膠加工營收則維持平穩，獲利方面，南亞也看好營業利益也將略高於第一季，其中，化工產品OPM仍高於電子材料。

電子材料為南亞營收占比大宗，目前玻布、銅箔供應仍偏緊，玻布自年初就持續漲價，厚布漲幅較高，銅箔也是持續調漲，但主要是銅價的上漲，加工費也是有部分調升，預計第二季和第一季售價漲幅相當，下半年價格能否調漲還不確定，但玻布、銅箔可能較有機會。

聚酯產品來說，南亞預計第二季受惠品牌訂單回升，營收將較第一季成長，獲利也將受惠產品組合改善，回收料比重產能持續增加下，中長期營業利益率可望朝高故位數成長，甚至雙位數成長邁進。

以全年來說，南亞2021年受惠電子材料持續成長，化工部門營運大幅好轉及美國EG新產能投入，且業外台塑化及南亞科獲利挹注提升，營運展望樂觀。

(時報資訊)