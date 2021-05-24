新冠肺炎疫情延燒，不僅全台升至三級警戒，過去一週本土確診病例更是新增逾2000例，但仍有不少人無視疫情，在外四處趴趴走，對此，金曲歌后孫淑媚也向這些不守規矩的人喊話：「不要這麼自私，好嗎」。

近來疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾沒必要別出門，不過周末像是陽明山停車場仍有許多車輛進出，可見到訪的遊客人數眾多，對此，歌手孫淑媚表示知道很多人在家待不住，想出門的民眾都說出門會很小心，絕對不會有事情，但在不少報導中提到的確診者「也都說過自己很小心」。

孫淑媚表示許多人覺得只有部分區域比較嚴重，甚至到鄉下較不受影響，因此趁著周末外出遊玩，讓她忍不住怒斥：「你們有沒有想過醫護人員，在為這些無所謂沒關係而確診的人賣命？不要這麼自私，好嗎？拜託大家沒事不要出門 這段時間忍一下，拜託」，接著強調只要守住這道防線，就能趕快恢復以往的正常生活。

對此，網友紛紛留言：「不要拿自己生命開玩笑，抗疫視同做戰」、「盡量不出門⋯盡量減少不必要的人與人接觸」、「除非要工作或需買民生物品，盡量沒事少出門，才有可能控制改善疫情」、「這就像去年初很多人不聽勸導硬要出國的情境同款」、「就是一堆不以為意，依然故我去外面的自私鬼，白目」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)