全國疫情延燒，網路也開始出現各種不實謠言，近日網傳一段民眾黨立委蔡壁如的7分鐘錄音檔，分享9點防疫秘訣及偏方。對此，事實查核中心MyGoPen指出，該段錄音並非蔡壁如錄製，也非她本人所分享的防疫知識，請大家切勿在群組轉傳，避免誤導視聽。

LINE流傳一段7分鐘語音訊息，聲稱「很重要！一定要聽完！蔡碧（壁）如的分享，我很認真的聽了2次，覺得非常實用，給大家參考」。

語音內容提出9點防疫知識，除了戴口罩、勤洗手，以及少到公共場所或人多的地方之外，也建議民眾常用溫水漱口，最好每15到30分鐘一次，可藉此把喉頭的病毒吞下去讓胃酸殺死，更指出日本實驗發現冠狀病毒不耐熱，因此用溫熱水洗澡幾分鐘就可將病毒全殺死等。

對此，MyGoPen實際詢問蔡壁如服務處，服務處表示並沒有錄過這樣的東西，並強調此錄音並非委員本人所錄製，內容也非委員所分享的防疫知識，請民眾切勿在群組轉傳，避免誤導視聽。

此外，指揮中心也多次呼籲民眾，打假三步驟：多疑、多查、不亂傳，多加求證，以衛福部與疾管家資訊為主，勿輕信、勿隨意轉傳，否則將面臨3年以下有期徒刑或300萬元以下罰金，並可利用第三方假訊息查證平台、撥打防疫專線1922，或向衛福部疾病管制署、地方衛生局等單位洽詢。

(中時新聞網)