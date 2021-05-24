台灣疫情進入第三級防疫警戒第二週，預定全民要堅守高防疫防線至5月28日。面對許多人民在家上班、上課進入第二週，或許會略微感到防疫疲勞。在此艱難的時刻，你能主動為LINE、Facebook換上防疫大頭貼，鼓勵身邊的親朋好友們能夠持續堅持到底，共同抗疫！

【LINE串聯11位台灣知名原創貼圖創作客 推出防疫大頭貼】

近日LINE Blog宣布旗下貼文串團隊特別串連11位台灣知名原創貼圖創作客，也就是吃貨雞仔、胸毛公寓、變種吉娃娃、好笑刺青店、彎彎、鼻妹、想你熊、屁熊與內褲豬、我是馬克、小玉米花、輔大猴，推出防疫大頭貼圖片特效，邀請全台超過2100萬LINE用戶能藉此，一起攜手抗疫。

LINE提供11款不同的台灣原創貼圖角色標語，如「口罩戴好戴正」、「防疫不群聚」、「保持距離最美」、「抗疫病毒退散」、「保持社交距離」、「我宅我驕傲」、「防疫傳愛不傳害」、「你今天洗手沒」、「防疫陣線聯盟」、「勤洗手保健康」等等，輕鬆三步便可加在自己頭像上，一同支持防疫，完成之後還可分享到貼文串，讓更多好友都可以看見你的動態。

（1）請用手機LINE開啟個人圖片特效頁

（2）在LINE所提供的11項防疫大頭貼中選擇你所喜愛的

（3）確定後，點選畫面下方「更新個人圖片」即算設定完成

更換LINE防疫大頭貼只要輕鬆三步驟。（摘自LINE Blog）

更換LINE個人圖片（大頭貼）後，也可以順便分享到LINE限時動態（若想要更新回原本的大頭貼，從上述活動連結進入後，點選圖片右上方的「回溯」標誌即可）。除此之外，LINE也發動用LINE貼文串話題卡對醫護人員傳送謝意的活動。身為防疫第一線的他們，挑戰艱鉅，邀請大家不要吝惜傳遞祝福，一起動動手為醫護加油！

【Facebook已有眾多網友上傳大頭貼特效】

針對台灣也頗盛行的Facebook，當前也已經有不少網友發揮創意，上傳了Facebook大頭貼專屬的特效匡。只要前往自己個人的Facebook首頁，點選大頭貼右下角的「相機」圖示，再選擇「加上特效匡」，即可透過關鍵字搜尋相關特效。例如，可利用「防疫」、「口罩」、「抗疫」、「covid-19」等疫情相關關鍵字來搜尋。

Facebook大頭貼也有不少網友上傳的特效框可使用，同樣有類似防疫大頭貼的提醒功效。（摘自LINE Blog）

Facebook可以設定「臨時大頭貼」的功能，在你選擇更換之際，可以設定在一段期間（例如一個月、一週）時間到達後，即更換為原本的大頭貼，也是很方便的功能。讓我們一起換上防疫大頭貼，鼓勵彼此吧！

(科技)