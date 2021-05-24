宥勝受邀成為全球第一波測試 Facebook 最新語音體驗產品「現場廣播包廂」的藝人，昨晚（23日）首次啟用，在臉書專頁測試現場廣播包廂，邀來公視消防職人劇《火神的眼淚》主演溫昇豪、林柏宏、陳庭妮作客，一起暢聊演員的幕前幕後，包廂擠進2500人，拿下首周測試在線人數的冠軍。

除了閒話家常、「鬥嘴鼓」敘舊外，宥勝也精心準備了許多關於演員及《火神的眼淚》問題，想與三位好友互相探討，對於粉絲紛紛敲碗許願希望能在《火神2》看到宥勝的演出，宥勝笑著說：「我也希望有機會能以『新隊員』身份加入同安分隊，麻煩各位學長姐了。」

聊到當初宥勝與溫昇豪合作的經典戲劇《犀利人妻》，他們還爆料，此戲其實也是與《火神的眼淚》相同，都是依據真實事件而進行改編的；《火神的眼淚》下周即將迎來最後兩集，劇情也進入到白熱化的階段，宥勝表示自己看的是熱血沸騰，也一同邀請大家千萬不要錯過這部優質夯劇。

《火神的眼淚》導演雖然並沒有主動要求演員的身材，但演員都會主動為戲增減脂，例如林柏宏為戲做了許多重訓、陳庭妮為戲努力注意飲食想增重，網友戲稱林柏宏就像是同安的美國隊長，陳庭妮就像是神力女超人。宥勝與林柏宏是因為共同拍攝《極光之愛》而奠定好感情，當初宥勝就認為林柏宏是一位非常有實力以及努力的演員，深受大家的喜愛，4個專業的演員，時而幽默互虧，時而深度探討演員的內心和技術層面，在周日的夜晚，讓居家防疫的網友對演員有更深一層的認識。

宥勝事後也發文感謝網友的陪伴，笑說「我們四位演員不小心聊太開心，直播一直斷真的很不好意思，如果意猶未盡，我們之後再找機會補償大家好了，哈哈！」並自曝「不小心超時的混亂結束」，他也籲請大家一定要繼續支持《火神的眼淚》，「更要支持昇豪哥、庭妮、柏宏這麼棒的演員們，希望我們都能越活出自己想要的生活，也要更勇敢嘗試內心所嚮往的道路喔！」

(中時 )