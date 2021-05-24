大陸國務院港澳辦擬擴編，《星島日報》報導，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，自己沒聽說擴充架構的消息。不過，他說如果港澳辦有需要增加人手、提升職能，是要貫徹中央對港的新政策。

劉兆佳指出，雖然國家已為香港成立《香港國安法》及完善選舉制度，但往後仍有不少工作，包括防止香港成為構成國家威脅的地方、肅清社會反中亂港分子、解決香港深層次矛盾、加強香港融入國家發展大局等。

劉兆佳表示，大陸全國政協副主席夏寶龍任命為國務院港澳事務辦公室主任後，港澳辦地位的確有所提升，不過他沒聽說港澳辦要增加部門架構等消息。

劉兆佳說，若港澳辦有需要增加人手、提升職能，是要貫徹中央對港的新政策，包括四中全會提出的對港決策。當中要確保「一國兩制」全面準確實施，在港也有其他具體工作，例如教育改革、媒體處理、國民教育、香港與內地合作等。

劉兆佳表示，《香港國安法》實施能壓制動亂分子，完善選制可促進愛國者治港，不過未來仍有其他重要事項需要處理，例如解決香港一系列深層次矛盾、包括房屋問題、青年問題等；而香港在可見將來仍會是中美角力之地，國家需要防止香港成為構成國家威脅的地方、也需重新奪回一國兩制的話語權、在社會領域上肅清反中亂港分子；此外又需加強香港融入國家發展大局。

(中時 )