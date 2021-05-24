流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日表示，有關國軍防疫，國防部對國軍的防疫計畫都由國防部及軍醫局研擬規範，各營區的防疫規範及整備，都有制定機制和辦法，若必要時也會徵詢疫情指揮中心意見。

另有關台灣已確定無法出席世界衛生大會(WHA)，陳宗彥說，這部分由外交部來回應說明。

昨天彰化新增5例確診6例校正回歸，但直接宣布11例，此做法是否已跟中央達成共識？陳宗彥表示，有關病例數部分，中央就是依照通報規範，向外界報告說明。

高鐵近期確認有一名車安保全染疫，而該保全在5月15日至23日都有持續服勤，接觸的民眾也很多，對此疫情指揮中心是否有掌握？陳宗彥回應，就個案部分，若有必要釐清，下午記者會將一併說明，也會請交通部就機場、車站等該清銷的區域依照指引落實。

有關中央不同意金門啟動快篩的作法，陳宗彥表示，是否要用全面啟動快篩，專家小組正在研議，必須考量準確性等等，才能再對外說明。

針對金門縣首長及立委憂心，因其地域特殊性關係，擔心疫情從本島傳到金門，因此提出快篩是基於防衛性的初衷。陳宗彥回應，去年邊境防疫風險高的時候，3個離島首長說，在地居民若從外國回來，由指揮中心協助，留在本島做居家檢疫，當時中央也協助離島居民居家檢疫。

陳宗彥表示，防疫所有的工作，都要靠各縣市配合指揮中心規劃，互相通力合作，指揮中心也會再評估，離島的醫療量能等等，協助離島3縣作出一致性的防疫標準。

(中時 )