民眾陳情在市場、夜市等商店、攤商出現徵才廣告像「清潔阿姨」、「女性銷售員」、「男保全」、「送貨小弟」、「廚娘」等，希望勞動局能導正性別觀念。北市勞動局陳信瑜局長表示，如以「性別」作為徵才條件，就可能違反性別工作平等法，至少30萬元以上罰單。

陳信瑜局長表示，依性別工作平等法第7條至第11條，以及就業服務法第5條規定，主要是希望消除職場上性別不平等、讓求職者或受僱者在職場上都能有平等的就業機會，如果事業單位以和工作無關的特質，影響求職者或受僱者的工作權益，就有觸法的可能，如經查證屬實，將開罰30萬以上至150萬元以下罰鍰。針對徵才廣告，陳信瑜局長建議改為「清潔人員」、「銷售員」、「保全員」、「送貨員」「廚師」等不涉及性別用語，以避免阻礙民眾求職機會。

陳信瑜局長指出，有不少攤商小店多以自己用人經驗來選擇求職者性別，屬於性別刻板印象，往往不知道已違法；也有事業單位被查核時，表示是員工自己在臉書或line等社群找人，非公司授意。提醒事業單位，不僅應恪遵相關法令規定，還應加強辦理員工相關話術及教育訓練，並督促人員恪遵法令，以免觸法。

勞動局另為增進民眾及事業單位，重視防制就業歧視及性別工作平等法等議題，已將歷年來編製的相關專刊及宣導摺頁，置於勞動局網站/影音書冊/文宣品及出版品/職場平等專區，可隨時上網點選參閱。

(工商 )