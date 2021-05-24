台南市政府24日宣布，即日起到中央流行疫情指揮中心宣布的防疫期間截止，台南市的餐廳、小吃攤一律禁止內用。不過，市長黃偉哲也表示，鑑於不少民眾在戶外工作，因此只要獨自一人用餐，市府將不會干涉；但如果在戶外群聚的話，一定得戴好口罩。

黃偉哲說，原本為了讓民眾、小商家、小餐廳或餐飲業比較好營生，市府一直沒有停止餐廳內用；但是昨天實地訪查了後，發現在內用部分，餐廳、小吃店遵守法令的情況不是特別好，因此今天必須宣布，台南市從即日起到中央流行疫情指揮中心宣布的防疫期間為止，這段時間餐廳、小吃攤全面禁止內用。

不過，黃偉哲也強調，台南市不同於其他縣市的是，除了有棍子之外也有蘿蔔；除了希望這段時間大家不要內用之外，市府也會協助商家建置外送體系。換句話說，市府會輔導業者建立接單外送的體系，希望讓業者的生意即便受到衝擊，也能夠降低這個衝擊。

(中時 )