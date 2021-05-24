北市防疫旅館1男死亡 萬華快篩呈陽性 11:422021/05/24 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市防疫旅館1男死亡 傳在萬華快篩陽性 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大安區某防疫旅館今（24日）上午傳出死亡事件，一名年約80歲居家檢疫男性，倒臥旅館內身亡，警消獲報到場，初步判斷男子身上無明顯外傷，目前正在採證調查中。據悉，該名男子於剝皮寮快篩站進行快篩，結果呈現陽性，21日搭乘防疫巴士至旅館隔離。 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 亞東爆院內感染 1重症插管 (中時新聞網) #防疫旅館 #男子 #北市 #死亡 #1男 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 04:102021/05/18 時尚消費 萬華男搭公車不戴口罩 還加碼辱警「白癡」判拘50日 11:502021/05/18 社會 水神做公益 和台灣人攜手防疫 04:102021/05/18 焦點要聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 社會熱門新聞 台中大里驚傳一家4口3死悲劇 僅6歲女童獨活 - 社會 正妹訂千元藥妝備註「放4樓」 驚見外送員「馬路照」網：妳被A了 - 社會 口罩亂戴、拒實聯制被麵包店趕 她惱羞摔吐司吐口水下場慘了 - 社會 北市防疫旅館1男死亡 萬華快篩呈陽性 - 社會 熱褲女騎士被三寶擠到雷殘 網歪樓：看了一小時 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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