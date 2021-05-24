台北市大安區某防疫旅館今（24日）上午傳出死亡事件，一名年約80歲居家檢疫男性，倒臥旅館內身亡，警消獲報到場，初步判斷男子身上無明顯外傷，目前正在採證調查中。據悉，該名男子於剝皮寮快篩站進行快篩，結果呈現陽性，21日搭乘防疫巴士至旅館隔離。

(中時新聞網)