Around 40 Myanmar Junta Troops Killed in Kayah State https://t.co/4ABU2UtyOS#WhatsHappeningInMyanmar

--------------------

Help The Irrawaddy Report the Truth from Myanmarhttps://t.co/PaJUd0gH3P — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) May 23, 2021

反對緬甸軍政府的戰士表示，反政變的武裝團體今天在東部城鎮與緬甸安全部隊發生激烈衝突後，擊斃數十名安全部隊成員。

自緬甸軍方2月1日發動政變後，當局以致命武力鎮壓異議人士，緬甸一直處於混亂狀態。根據當地一個監督機構，平民死亡人數已攀升到至少815人。

這類暴力事件促使一些反軍政府運動人士在自家鄉鎮成立所謂的「人民防衛部隊」（PDF），使用自製武器與安全部隊對抗。

法新社報導，緬甸安全部隊週末在東部地區與武裝團體爆發衝突，特別是在克耶邦（Kayah State）的德莫索鎮（Demoso），以及鄰近的撣邦（Shan State）。

化名賽懷（Thet Wai）的一名人民防衛部隊成員說，今天至少有20名警察喪命，人民防衛部隊在首都奈比多以東的撣邦莫拜爾鎮（Moebyel）攻陷一處警察局。

地方媒體報導，武裝人員縱火焚燒警察局，還俘虜4名安全部隊成員。

29歲的賽懷告訴記者：「我認為，今天是征服（安全部隊）的一天。但我也很擔心，因為我們今天目睹了空襲和裝甲車。他們擁有比我們精良的武器。」

他說，緬甸軍方晚間出動直升機，對克耶邦的德莫索鎮發動空襲。

另一名民兵戰士在德莫索鎮說，今天至少有13名緬甸士兵喪命，己方也有4名成員受傷。

他說：「我們打算攻占警察局，但他們發動空襲，我們無力阻擋裝甲車駛入城鎮。我們必須撤兵。」

少數民族武裝團體「克倫尼民族進步黨」（Karenni National Progressive Party）的高階領導人說，這場戰事一直持續到今晚。克倫尼民族進步黨據點在克耶邦。

他也證實軍方出動裝甲車和直升機，並以迫擊砲攻擊克耶邦首府壘固（Loikaw）和德莫索鎮。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思(示其)）1100524

(中央社)