郭新政製作「誰摔死了李新」系列影片，其中一集指控國泰世華銀行配合前立委羅淑蕾「漏蓋章」，遭國泰世華自訴控告加重誹謗、妨害信用罪。台北地院認為，郭合理信賴謝姓網友爆料給她的證據，因此判郭無罪，可上訴。

郭新政2019年2月25日在臉書粉專「誰摔死了李新」發布貼文，稱他「漏蓋章」的指控，是根據羅淑蕾和國泰世華銀行副總莊秀珠的錄音，來源為銀行謝姓內部人員提供。國泰世華清查現職、離職員工，並無這位謝姓人士，且錄音檔中與羅對話者也不是莊，因此提告。

郭新政否認犯行，辯稱他詢問「漏蓋章」一事，一直未獲國泰世華說明，於是與謝姓網友接觸，謝並出示身分證及國泰世華工作證取信他，而錄音檔內容經查證後，也確定是羅淑蕾本人，證據可信。

北院認為，郭新政發表貼文前確實與謝姓網友接觸，且根據謝提出的證件，郭有理由相信謝是國泰世華資訊部門委外的工作人員，無法認定郭構成加重誹謗、妨害信用罪，遂判她無罪。

(中時 )