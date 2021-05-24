《商情》豐興鋼筋再漲300元 11:432021/05/24 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興鋼筋連續第9周開漲；因上周南部鋼筋漲幅高於中部，故本周豐興跟進補漲300元，而鋼筋已連漲9周，另外業者表示：國際廢鋼、鐵礦石以及中國鋼價大幅回檔修正，加上夏季限電模式將到，抑制廢鋼需求，因此本周廢鋼維持平盤。 本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸12200元；鋼筋調漲300元，報每公噸22700元，型鋼亦持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至200.1美元；日本2H廢鋼跌至490美元；美國貨櫃廢鋼持平報每公噸475美元。(商品行情網) 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #豐興鋼筋 #跌至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 08:502021/05/18 生活 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 《經濟》台電調度應變能力不足 蘇貞昌令1周提改善方案 07:452021/05/18 財經 全台一周停電2次 綠委：台電的理由不是理由 11:112021/05/18 政治 517停電 比照513事故研擬補償 00:302021/05/18 財經 龍千玉疫外損失百萬 潘裕文樂當宅男打電動 04:102021/05/18 娛樂新聞 興達電廠又限電 蔡英文要求徹查原因 06:262021/05/18 財經 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 財經熱門新聞 蘋果憂斷鏈傳協調提供美疫苗防疫 台積電：市場傳聞 - 財經 - 中央社 憂10年後晶片業絕跡 日專家籲砸2.6兆與美合作 擺脫依賴台灣 - 財經 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 - 工商 台股「校正回歸」後能開低收紅的2原因曝光 周二跌也沒關係？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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