本周豐興鋼筋連續第9周開漲；因上周南部鋼筋漲幅高於中部，故本周豐興跟進補漲300元，而鋼筋已連漲9周，另外業者表示：國際廢鋼、鐵礦石以及中國鋼價大幅回檔修正，加上夏季限電模式將到，抑制廢鋼需求，因此本周廢鋼維持平盤。

本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸12200元；鋼筋調漲300元，報每公噸22700元，型鋼亦持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至200.1美元；日本2H廢鋼跌至490美元；美國貨櫃廢鋼持平報每公噸475美元。(商品行情網)

(時報資訊)