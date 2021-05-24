美國意外強勁的製造業和服務業數據帶動上周五道瓊指數收高。對全球經濟成長情勢敏感的族群表現強勁，周一日本股市上揚。

周一晨收日經225指數漲0.21%，為28,376.70點。東證一部指數早盤收漲0.40%，為1,912.39點。

上周五發布的數據顯示，IHS Markit美國5月綜合採購經理人指數（PMI）初值為68.1，較4月終值63.5進一步攀升，並站上2009年展開這項調查以來的新高記錄。

此外，製造業和服務業PMI亦同步創下歷來新高。IHS Markit美國5月製造業PMI初值為61.5，高於4月終值60.5。5月服務業PMI初值為70.1，較4月終值64.7大幅攀升。

IwaiCosmo Securities投資研究部門總經理Shoawa Arisawa表示，在上周五道瓊指數上漲之後，投資人對全球經濟成長情勢有了新的看法，這也是船運和汽車股表現強勁的原因。但這樣的趨勢可能不會持續太久，因為我們仍面臨許多不確定因素。如果經濟成長快速，就會有政策逐漸退場的可能性，這將導致股市走低。

在東證33大類股中，以海運股漲幅最大，川崎汽船勁揚6.64%，商船三井漲4.12%。

豐田汽車早盤收漲1.50%，稍早前一度漲1.66%，股價創下歷史新高。本田汽車和日產汽車分別上漲1.69%和1.16%。

由於日本從新冠肺炎疫情中復甦的步伐仍然緩慢，與日本國內經濟相關的周期型股票表現疲弱，使大盤漲幅受抑。零售商J.Front Retailing跌2.57%，Marui Group跌2.76%，三越伊勢丹控股 （Isetan Mitsukoshi Holdings）跌1.39%。

(時報資訊)