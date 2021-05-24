上周五美股漲跌互見，比特幣下挫拖累以科技股為主的那斯達克指數收黑，且在周末隔夜市場，比特幣再度陷入劇烈震盪，稍早前一度跌破3.2萬美元大關，受此影響，由科技股領跌，周一香港股市開低走低。

目前恆生指數跌0.801%，報28230.61點，失守10日均線（約28251點）。國企股目前跌1.31%，報10562.91點。

恆生科技股早盤走跌，逆轉了連漲4天的升勢。目前科技股指數下跌2.63%，報7813.92點。主要成分股跌多漲少，阿里健康跌3.4%，騰訊跌逾1%，中興通訊下挫3.8%，聯想跌3.31%，快手跌4.1%。美團開高走低，目前跌3%。

阿里巴巴跌1.7%，《華爾街日報》報導，消息人士透露抖音母公司字節跳動已經終止將國際數據儲存於阿里雲的協議，且由於北京當局收緊對阿里巴巴和關係企業螞蟻集團的監管，阿里雲也難以取得中國政府和國營企業的新合約。

(時報資訊)