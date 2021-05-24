台中市衛生局在朝陽科大成立快篩站，要求當時在校師生進行篩檢；建議師生若有疑慮，也可前往篩檢。（台中市議會國民黨團提供）

防疫視同作戰。日前朝陽科大20人夜唱團共造成11人確診染疫，台中市衛生局立即應變在朝陽科大成立快篩站，要求當時在校師生進行篩檢，並建議有其餘師生若有疑慮，也可前往篩檢；台中市議會國民黨團痛批，竟被某黨議員曲解為要求全校師生都需篩檢，難道一定要有市民確診才能不噴口水？莫非見不得民眾都健康嗎？

國民黨團書記長陳政顯說，防疫一定要料敵從嚴，因大學生活動力與移動力都比較強；當朝陽科大夜唱團陸續出現狀況時，衛生局當機立斷，立刻成立前進快篩站並立刻展開快篩的作為，相較於等確診了，才通知確診者同居、或曾活動區域的相關人士匡列隔離，更能夠即時安定人心、避免恐慌。

陳政顯指出，學生夜唱確診期間雖然多數師生並未在校，但因當下並沒有辦法確定，該段期間有沒有師生或廠商因個別因素曾回校辦事或找同學；因此建議其餘師生如果有疑慮，也可以主動進行快篩，這是相信該校師生有理性判斷的能耐。

陳政顯表示，如果當事人並沒有在特定日期到校，自然就不會去進行快篩，這和強制要求根本是不同概念，但某議員故意曲解，認為其餘一萬餘名師生都要去快篩，這是國文閱讀能力不足，或者是要故意混淆視聽、製造不滿？

黨團議員楊正中說，許多國人都有出國的經驗，在出入境時，國家邊防機關為了杜絕走私或不明人士混入，都會進行護照查驗，如果都沒有揪出不法人士，難道就要說查驗護照是錯誤決策？

經過篩檢後確認在校師生都是陰性，這是好事，但如果因此就要說篩檢是錯誤決策，這根本就是倒果為因，見不得民眾健康。又或者，是在替準備了17個月卻還沒有充足檢驗量能的衛福部移轉焦點？

陳政顯強調，防疫不是小事，請讓專業的衛生局官員以及各醫療院所的醫護人員好好做事，黨團呼籲特定議員請不要為了嘩眾取寵就抹殺她們的辛勤付出。逃避篩檢無法解決問題，篩檢結果沒有確診，更能安定人心，更能讓民眾穩定情緒一起為後續防疫貢獻力量。

(中時 )