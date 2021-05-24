亞尼克日前砸4億購內湖商辦，引發不動產業關注！業者指出，新冠疫情爆發後，宅食商機興起，看準民眾為了防疫，減少出門，亞尼克、豆府集團、欣葉、華元、全家等業者積極購置廠辦，擴大深耕外送、零接觸服務，使得相關業者躍居商用不動產的重要買家。

華南金控(2880)日前代子公司華南金資產管理公司公告，今年五月將內科民權東路21巷27號及29號全棟商辦，以總價4億，售予知名食品企業亞尼克菓子工房。該棟商辦建坪約897.2坪，地坪約187.1坪，屋齡約11年，賣方去年第一季才以約3.3億取得該棟商辦，持有僅1年出頭就以4億轉手，扣除相關交易成本後，處分利益逾6600萬。

台灣房屋集團趨勢中心彙整資料發現，今年除了亞尼克之外，還有多家搶攻「宅食尚」的食品業，豪擲重金購置不動產，如旗下擁有涓豆腐、北村豆腐家等餐飲品牌的豆府集團，便公告由子公司安廚食品斥資1億，欲購入土城承天路廠辦；同為連鎖餐飲集團的欣葉，也以約4.9億買進中山站共構案的4樓商場；近年積極拓展鮮食商機的全家超商，亦海砸23.6億買下湖口約1.6萬坪土地，用以興建鮮食廠；老牌零食大廠華元，也以7.5億取得梧棲關連工業區的大片房地。

陳定中表示，近年電商崛起催生出的宅經濟商機，疫情來襲後，更進一步興起「外帶回家、外送到府、無接觸服務」的「宅食尚」風潮。

以亞尼克為例，多年前就打進電商平台強攻宅配市場，並設置自動販賣機，以符合無人化、零接觸趨勢；豆府、欣葉兩大餐飲集團，疫情爆發後不僅加入外送，還開發冷凍料理包，方便老饕將美食帶回家；全家也鎖定外帶商機，推出多元化鮮食攻佔市場；華元等老字號零食廠，也因民眾對零食需求度提高屢屢擴廠，因此早早看準趨勢及早布局，即使疫情干擾，營收也能「疫立不搖」，並因事業版圖擴大衍生拓店、擴廠需求，使得宅經濟食品業躍居商用不動產的重要買家。

(中時 )