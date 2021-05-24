【旅奇傳媒/記者-何昕穎】看過住持拿咖啡壺的模樣嗎？位在滋賀縣米原市的「青岸寺」的寺內茶寮「喫茶去 kissa-ko」能喝咖啡吃點心，咖啡更是由住持親手沖泡，一同來欣賞這和洋交織的畫面。

青岸寺約有600年歷史，距離東海道新幹線停靠站米原車站走路不到10分鐘就能抵達。利用新幹線從京都車站前來僅需要約20分鐘，從名古屋搭乘新幹線錢來也僅需約30分鐘。

青岸寺年輕的第27代住持決定以嶄新型態經營家族寺廟，利用寺裡能欣賞美麗庭院的角落展開寺內茶寮「喫茶去 kissa-ko」。融合日式禪味與現代感的布置既典雅又時髦。美麗的庭院讓人留連忘返，秋季也是賞楓的好去處。

▲住持沖泡咖啡的模樣交織出和洋融合的畫面。 圖：日本旅行情報局／提供

▲寺內茶寮喫茶去 kissa-ko布置既典雅又時髦。 圖：日本旅行情報局／提供

除了住持手沖咖啡之外，還有抹茶與手作蛋糕、布丁。不僅味道純粹，造型也十分上相，符合現代人愛拍照的需求。寺廟裡也提供素食料理套餐（預約制）、放鬆身心靈的坐禪、抄心經體驗。

▲喫茶去 kissa-ko網美風餐點，符合現代人愛拍照的需求。 圖：日本旅行情報局／提供

▲青岸寺也提供放鬆身心靈的坐禪、抄心經體驗。 圖：日本旅行情報局／提供

滋賀縣米原市近年有著眾多人氣景點，例如罕見的水中之花「梅花藻」，可以賞花、餵綿羊的英式花園「Rosa & Berry多和田」等，下回造訪京都不妨將腳步延伸，踏進滋賀縣探索一番。更多自由行資訊可上「關西深呼吸 琵琶湖3都」網站查詢。

▲英式花園Rosa & Berry多和田。 圖：日本旅行情報局／提供

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(中時新聞網)