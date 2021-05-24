指揮中心以「校正回歸」方式把確診案例往前幾天增補，引發社會譁然。媒體人王淺秋今(24日)在臉書說，如果「校正回歸」只是合理篩檢量能不足造成塞車，那為何網軍卻急帶量製圖甩鍋地方，政府信用已經破產，「但台灣處境就像那NCC專委喬建中一把火把燒了玉山大片林地，緣自於傲慢、自大、輕忽」。

王淺秋24日在臉書直言，如果校正回歸只是合理篩檢量能不足造成塞車，「那麼網路軍側翼急大量做精美梗圖甩鍋地方政府的惡毒低劣，理該用假新聞送辦。真相是根本護主有功轉移焦點，繼續把人民當白痴。但其實這招不靈了，政府信用已經破產。」

王淺秋進一步指出，台灣處境就像那NCC專委喬建中一把火把玉山燒了個八天七夜、燒掉三座大安森林規模林地，「緣自於傲慢、自大、輕忽」。她更問，「台灣疫情還在燒，防疫漏洞百出，人民危在旦夕，最重要的疫苗呢？」

王淺秋表示，「上海復星表達願意提供BNT疫苗給台灣，陳時中部長卻居然不要？！他的政治考量沒完沒了，明明是95.7%有效、最少副作用德國疫苗，卻連大陸代理都不行？真要逼台灣人再等七月底臨床實驗未完備國產疫苗嗎？可惡！可嘆！可悲！」

另外，至於是否引進上海復星輝瑞／BNT疫苗，疫情中心昨(23日)未正面回應。

(中時新聞網)